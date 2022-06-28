Dolar
16.65
Euro
17.56
Altın
1,823.45
ETH/USDT
1,187.00
BTC/USDT
20,660.00
BIST 100
2,490.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikameti, kayan toprağın yoldan kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı
logo
Gündem

Konya'da 'Drone ile Kent İzleme Pilot Çalışması'

Konya'da kentsel dönüşüm alanlarıyla kıyı ve korunan alanların değişimi ve buralardaki kaçak yapılaşmanın tespiti amacıyla "Drone İle Kent İzleme Pilot Çalışması" gerçekleştirildi.

Melike Keskin   | 28.06.2022
Konya'da 'Drone ile Kent İzleme Pilot Çalışması'

Konya

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Dijital Şehir İkizi Projesi" güncellenmesi kapsamında yürütülen çalışmayla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ekipleri dronlarla kenti havadan görüntüledi.

Saha çalışmalarına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik, "Dijital Şehir İkizleri Projesi"nin güncellenmesiyle, kentsel dönüşüm alanlarıyla kıyı ve korunan alanların değişim ve buralardaki kaçak yapılaşmanın belirlenmesi için 9-11 Mayıs'ta Karaman'da yaptıkları pilot çalışmayı, iki gündür Konya'da sürdürdüklerini anlattı.

Çalışmayı 4 ilden gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleriyle toplam 10 dronla gerçekleştirdiklerini kaydeden Şevik, kaçak yapılaşmanın takibi ve şehirlerdeki değişimlerin tespiti için önemli bir çalışma olduğunu vurguladı.

Şevik, şöyle konuştu:


"Dünden bu yana 3 bölgede çalışmamız devam ediyor. Dün Beyşehir'deydik ve şehir merkezimizin bir kısmında drone uçurduk. Bugün de Sille'de uçuruyoruz. Bu uçuşlar sonrası elde edilen verilerle kaçak yapıların önüne geçmek, korunan doğal alanların izlenmesi ve bunun gibi birçok, belediyelerin hizmetine de sunulabilecek işlemler için elimizde veriler olacak. Bu veriler işlerimizi kolaylaştırmış olacak."

Şevik, dronla havadan alınan görüntülerin belediyeler ve ilgili kurumlarla paylaşılacağını, 2022 yılı sonuna kadar tüm Türkiye genelinde uygulanacak çalışmayla, "Dijital Şehir İkizleri" verilerinin güncellenmiş olacağını sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yanık sağanaktan etkilenen Karabük'te incelemelerde bulundu
UNDP ve ILO'dan Türkiye için yeşil dönüşüm raporu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı NATO Zirvesi öncesi Madrid’de panel düzenledi
Karadeniz Teknik Üniversitesine 51 sözleşmeli personel alınacak
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Benzer haberler

Konya'da 'Drone ile Kent İzleme Pilot Çalışması'

Konya'da 'Drone ile Kent İzleme Pilot Çalışması'

Bartın'da barajın yanında yıkımların yaşandığı mahalle boşaltıldı

İleri teknolojiyle üretilen ham madde, zırhlı araçların dayanıklılığını artıracak

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı
Öğretmen çiftin yuvası, koruyucu ailesi oldukları Güneş ve Elif ile şenlendi

Öğretmen çiftin yuvası, koruyucu ailesi oldukları Güneş ve Elif ile şenlendi
Konya'daki 9. Bilim Festivali sona erdi

Konya'daki 9. Bilim Festivali sona erdi