Konya'da dolu etkili oldu
Konya'da aniden bastıran dolu nedeniyle arazi beyaza büründü.
Konya
Konya-Beyşehir karayolu Sarıköy Mahallesi yakınlarında sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu.
Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle sürücüler hızlarını düşürdü. Kimi sürücülerin de durup fotoğraf ve görüntü çektikleri görüldü.
Dolunun etkisiyle kara yolu ve arazi beyaz örtüyle kaplandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.