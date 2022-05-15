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Konya'da dolu etkili oldu

Konya'da aniden bastıran dolu nedeniyle arazi beyaza büründü.

Abdülhamit Yaşar   | 15.05.2022
Konya'da dolu etkili oldu

Konya

Konya-Beyşehir karayolu Sarıköy Mahallesi yakınlarında sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu.

Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle sürücüler hızlarını düşürdü. Kimi sürücülerin de durup fotoğraf ve görüntü çektikleri görüldü.

Dolunun etkisiyle kara yolu ve arazi beyaz örtüyle kaplandı.

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