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Konya'da binanın çökmesiyle ilgili yakalanan 6 şüpheli adliyede

Konya'da 4 katlı binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savaş Güler  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Konya'da binanın çökmesiyle ilgili yakalanan 6 şüpheli adliyede Fotoğraf: Savaş Güler/AA

Konya

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu öne sürülen 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çevik kuvvet eşliğinde otobüsle sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü.

Şüpheliler balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F, eski kahvehaneci Kemal Ö, dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P, iç mimar Tuncer D. ve balıkçı dükkanının tadilat işini yapan Volkan D. adliyeye sevk edildi.

Uzman bilirkişi heyetinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerden Kazım F. ile Kemal Ö'nün daha önceden dükkanın duvarını kırarak 2 farklı yerden kapı açtıklarını söyledikleri iddia edildi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı 24 Ocak'ta çökmüş, enkaz altından 3 kişi sağ kurtarılmış, 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılan olayla ilgili bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, ilk aşamada 4 kişi gözaltına alınmıştı.

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