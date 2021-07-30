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Konya'da aynı aileden 7 kişi silahla öldürüldü

Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Savaş Güler   | 30.07.2021
Konya'da aynı aileden 7 kişi silahla öldürüldü Fotoğraf: Savaş Güler / AA

Konya

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evdeki kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Olayın ardından ateşe verildiği belirtilen evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ölenlerin isimlerinin Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları olduğu kaydedildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Emniyet Müdürü Engin Dinç, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri, olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerinde inceleme ve detaylı delil toplama işlemleri sürüyor.

Konya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saat 19.00 sularında Meram ilçesinde meydana gelen olayda, aynı aileden 7 kişinin silahla öldürüldüğü belirtildi.

Vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına sabır dilenen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olay ile ilgili soruşturma tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü olarak devam etmektedir. En yakın zamanda olayın failleri yakalanarak adalete teslim edilecektir."

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