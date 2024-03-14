Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü, bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personel hayatını kaybetti.
Konya
Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü bildirildi.
Alınan bilgiye göre, 3. Ana Jet Üssü'nde eğitim uçağı henüz bilinmeyen nedenle düştü.
Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atladığı öğrenildi.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğunu açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.