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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep’te Kuzeyşehir Alev Alatlı Eğitim ve Sanat Merkezi Açılış Töreni'nde konuşuyor. Konya'da askeri eğitim uçağı düştü, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerinden yayındayız.
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Konya'da askeri eğitim uçağı düştü

Konya'da askeri eğitim uçağı düştü, bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personel hayatını kaybetti.

Melike Keskin  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 3. Ana Jet Üssü'nde eğitim uçağı henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atladığı öğrenildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğunu açıkladı.

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