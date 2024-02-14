Konya ve Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Konya ve Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Konya
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Polis, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 4'ünü Konya'da, 1'ini Antalya'da sahte kimlikle yakaladı.
Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şüphelilerin, örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları, örgüt adına faaliyet yürüttükleri öğrenildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.