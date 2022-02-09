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Konya kar yağışıyla beyaza büründü

Konya'da kar yağışı etkili oluyor. Gece başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Şehrin uğrak yerlerinden Kültür Park, Mevlana Müzesi ve çevresinde vatandaşlar, kışın oluşturduğu güzelliği görüntüledi.

Serhat Çetinkaya   | 09.02.2022
Konya kar yağışıyla beyaza büründü

Konya

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü şehirde yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan kar nedeniyle yer yer trafikte aksamalar meydana gelirken, kayganlaşan yollarda araçlar kontrollü ilerledi.

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