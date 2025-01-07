Dolar
35.34
Euro
36.74
Altın
2,635.93
ETH/USDT
3,671.40
BTC/USDT
101,912.00
BIST 100
10,085.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek getirildi.

Cankut Taşdan  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de atama kararı yayımlandı.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Maksut Yüksek atandı.

Yüksek, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "Aile Yılı" paylaşımı
Mehmet Akif İnan Ödülleri sahiplerini buldu
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şair Mehmet Akif İnan için anma mesajı
Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Benzer haberler

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı

Karayolları Genel Müdürlüğü 41 sözleşmeli personel alacak

Gümrük vergileri ve para cezalarının tahsiline ilişkin düzenlemeye gidildi

MEB tarafından özel öğretim kurumlarına ilişkin düzenleme yapıldı

MEB tarafından özel öğretim kurumlarına ilişkin düzenleme yapıldı
Serbest muhasebecilikte 2025 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi

Serbest muhasebecilikte 2025 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi
Döviz yükümlülüğü olan firmalara verilen kur koruma desteği kaldırıldı

Döviz yükümlülüğü olan firmalara verilen kur koruma desteği kaldırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet