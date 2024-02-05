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Kocaeli'deki fabrikada 7 işçiyi rehin alan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki fabrikada 7 işçinin rehin alınmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.

Sefa Tetik  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Kocaeli'deki fabrikada 7 işçiyi rehin alan şüpheli tutuklandı

Kocaeli

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) faaliyet gösteren uluslararası bir firmanın fabrikasında 7 işçinin rehin alınmasıyla ilgili yakalanan İbrahim Y'nin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekiplerince E.Y, A.K. ile U.A. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. savcılık sorgusunun ardından salıverildi, İbrahim Y. tutuklama, A.K. ile U.A. ise adli kontrol talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Şüphelilerden İbrahim Y. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'nde 1 Şubat'ta temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren uluslararası bir firmanın fabrikasında, bazı işçilerin silahla rehin alındığı ihbarı yapılmış, yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonucu rehineler düzenlenen operasyonla kurtarılmıştı. Ekiplerce etkisiz hale getirilen şüpheli İbrahim Y. ise gözaltına alınmıştı.

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Kocaeli'deki fabrikada 7 işçiyi rehin alan şüpheli tutuklandı

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