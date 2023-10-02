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Kocaeli'de sağanak etkili oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Cem Ali Kuş  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Kocaeli'de sağanak etkili oldu

Kocaeli

İlçede aralıklarla etkili olan sağanağın ardından D-100 kara yolu Eskihisar Feribot Yolu Kavşağını kaplayan su nedeniyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenli bölge oluşturarak, araç geçişinin riskli olduğu kavşağı ulaşıma kapattı.

Kavşakta biriken suyun, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) ekiplerince tahliyesi sonrasında yol ulaşıma açıldı.

D-100 kara yolu Gebze Otogarı mevkisinde de tünel içerisinde oluşan su birikintisi nedeniyle 2 işçi servisi ve 1 otomobilde hasar oluştu.

İşçi servisi şoförü Zafer Aktaş, fark etmeden su birikintisine girdiğini ifade ederek, "Tünelin içerisi suyla doluydu. Dizlerimize kadar su vardı. Aracın tamponu zarar gördü, plakalarım kayboldu." dedi.

Otomobiliyle suya giren Samet Öter de aracında hasar oluştuğunu aktardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin ekipleri, su birikintilerinin olduğu yerlerde önlem almaya çalışıyor.

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