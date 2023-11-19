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Kocaeli'de Hereke Vapur İskelesi'ndeki seferler iptal edildi

Kocaeli'de olumsuz hava şartlarından dolayı hasar gören Hereke Vapur İskelesi'ndeki feribot seferlerinin, ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

Sefa Tetik  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Kocaeli'de Hereke Vapur İskelesi'ndeki seferler iptal edildi

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hereke Vapur İskelesi'nde meydana gelen hasar nedeniyle Hereke-Karamürsel, Karamürsel-Hereke seferleri ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün iptal edilen diğer seferler ise hava koşullarının düzelmesinin ardından normal seyrinde yapılacak.

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Kocaeli'de Hereke Vapur İskelesi'ndeki seferler iptal edildi

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