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Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşi tarafından bıçakladığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

Fahri Haner   | 21.07.2022
Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü

Kocaeli

Değirmendere Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta ikamet eden Birgül G. ile eşi Yakup G. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonucu Yakup G. eşini bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Yakup G. ise olayın ardından polise teslim oldu.

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