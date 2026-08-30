KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribotta hayatını kaybedenlerin olduğunu, kurtarma çalışmaları için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

KKTC'nin Girne Limanı'ndan ayrılan feribot alabora oldu KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribotta hayatını kaybedenlerin olduğunu, kurtarma çalışmaları için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Saat 12.30 sıralarında Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket eden özel firmaya ait yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan hemen sonra henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı.

Feribotun su almasının ardından kaptanın yardım çağrıları üzerine sahil güvenlik ve liman yönetimince bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, AA muhabirine, Girne açıklarında alabora olan geminin son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Yaşanan kazada can kaybı olduğunu aktaran Üstel, "Sahil güvenlik başta olmak üzere halkımız da olay yerine akın etmiştir. Teknesi olan yardıma koştu. Sağlık ekiplerimiz hazır, her türlü hazırlığımızı yaptık." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Üstel, olayı yakından takip ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“259 yolcu ve 8 mürettebat vardı. Gemi, dün Türkiye'ye gidecekti ama hava şartları dolayısıyla bugün gitti. Ancak denizde birinci dalga vurdu, kaptan kurtarmaya çalışırken ikinci dalgada gemi su almaya başladı.”

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KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, feribotun su aldığını belirterek, kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Feribotta 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu bilgisini veren Arıklı, geminin neden su aldığına ilişkin henüz bir bulguya ulaşılamadığını dile getirdi.

Yolcular KKTC'deki hastanelere kaldırıldı

Bakan Arıklı, AA muhabirine, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtarılanların son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Alabora olan gemiden kurtarılan yaralıların sahil güvenlik ve kurtarma ekiplerince Girne Limanı'na getirildiğini belirten Arıklı, yaralıların durumlarına göre KKTC'deki çeşitli hastanelere kaldırılacağını söyledi.

Erhan Arıklı, kurtarma çalışmalarının büyük bir ekiple yürütüldüğünü vurgulayarak, geminin alabora olmasına sebep olan faktörleri araştırdıklarını kaydetti.

​​​​​​​Görgü tanıkları, geminin su almasının ardından yolculardan bazılarının denize atladıklarını belirtti.

Bölgedeki balıkçı teknelerinin de kurtarma çalışmalarına katıldıkları bildirildi.

KKTC Sağlık Bakanlığından açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Girne açıklarında alabora olan gemideki yolculara müdahale için hem limanda hem de hastanelerde her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC Sağlık Bakanlığı, Girne'de alabora olan gemiye ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, yolcu gemisinin alabora olmasının ardından ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığı kaydedildi.

Hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbirin alındığı vurgulanan açıklamada, "Olası ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirilmiş; limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." ifadesine yer verildi.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından açıklama

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bilgilendirme notunda, Girne/Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin Girne Limanı'na 8 kilometre mesafede yan yattığı belirtildi.

Bilgilendirmede, alınan ihbar üzerine Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Polis Genel Müdürlüğünün tüm imkanları, yüzer ve hava unsurları ile olaya müdahale ettiği bildirildi.

Ayrıca bölgedeki Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinin, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait unsurlar ile arama kurtarma faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı.

Bu arada, KKTC'de alabora olan yolcu gemisiyle ilgili Kriz Masası oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Her türlü desteği sağlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, herkesi derinden üzen bir haber aldıklarını, Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisinin su alarak battığını belirtti.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlarca başlatılan arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla."