Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin bulunması için denizden ve havadan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

KKTC'de alabora olan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin bulunması için denizden ve havadan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Girne açıklarında alabora olan geminin battığı bölgede yoğunlaşan çalışmalara çok sayıda arama kurtarma ekibi katılıyor.

Türkiye ve KKTC'ye ait askeri gemiler ve botlarla yürütülen çalışmalara, Türkiye'den gelen Casa tipi askeri uçak, çok sayıda İnsansız Hava Aracı (İHA) ve helikopter havadan destek veriyor.

Bölgede dalgıç ve su altı ekipleri, kayıp 20 kişiyi bulmak için yoğun çalışma yürütüyor.

KKTC'li yetkililer, Türkiye'den daha fazla destek unsurunun bölgeye intikal ettiğini belirtti.

Girne Limanı'nda kurulan "Kriz Masası" da denizden ve havadan yürütülen arama çalışmalarını koordine ediyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, arama çalışmaları için Türkiye'den bir geminin bölgeye gideceğini duyurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yarın Türkiye'den bir geminin bölgeye varacağını bildirdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erhürman, dün meydana gelen gemi faciası sonrası Girne Limanı'nda bekleyen ailelerle görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Arama kurtarma çalışmalarının dün olduğu gibi bugün de devam ettiğini belirten Erhürman, çalışmaların gece saatleri dahil aynı yoğunlukla sürdürüldüğünü vurguladı.

Erhürman, arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak üzere yarın Türkiye'den bir geminin buraya gideceğini, bunun yaklaşık 1000 metre derinliğe kadar müdahale kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.

Geminin alabora olmasının ardından hayatını kaybeden 8 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini kaydeden Erhürman, yaşamını yitirenlerin hepsinin ailelerine ulaşıldığını ifade etti.

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti.

20 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Batan gemide hayatını kaybedenlerin ve kayıpların kimlikleri açıklandı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında dün alabora olan gemide yaşamını yitiren 8 kişi ile kayıp 20 yolcunun kimliklerini kamuoyuna duyurdu.

Başbakan Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, Girne açıklarında geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü desteği ve KKTC'nin tüm kurumlarının yoğun gayretiyle 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Bir yandan denizden ve havadan arama kurtarma faaliyetleri sürdürülürken, diğer yandan Polis Teşkilatımız ve ilgili kurumlarımız tarafından olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik kapsamlı ve titiz çalışmalar yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, hayatını kaybeden 8 yolcunun Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer ve Nurcan Hilaloğlu olduğunu duyurdu.

Üstel, Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Asel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, İsmail Kurt, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan ve Mehmet Nuri Ayran'ın da kayıp olarak arandığını bildirdi.

Alabora olan yolcu gemisinin seferine izin veren liman yetkilileri görevden uzaklaştırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne kenti açıklarında dün alabora olan yolcu gemisinin seferine izin veren liman yetkililerinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, geminin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişiyle ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

En büyük önceliklerinin kayıplara ulaşmak olduğunu vurgulayan Üstel, arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den gelen SAT timinin de dahil olduğunu aktardı.

Üstel, geminin alabora olmasıyla ilgili hiçbir ihmalin üzerinin örtülmeyeceğini, sorumluların adalet önünde hesap vereceğini vurguladı.

Faciada kimin ihmali, kusuru veya sorumluluğu varsa ortaya çıkarılacağını ifade eden Üstel, "Geminin sefere çıkışına izin veren ilgili liman yetkilileri de görevden uzaklaştırılmış, haklarında soruşturma başlatılmış ve yerlerine yeni sorumlular görevlendirilmiştir." bilgisini verdi.

Filo Denizcilik şirketinin KKTC'den yapılan tüm deniz seferleri durduruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Filo Denizcilik şirketinin ülkeden yapılan deniz seferlerinin bir sonraki emre kadar durdurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filo Denizcilik şirketinin KKTC'den yapacağı tüm deniz seferlerinin ikinci bir emre kadar durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği rota doğrultusunda Akgünler Denizcilik'in yarından (1 Eylül 2026) itibaren KKTC ile Türkiye arasındaki seferlerine başlayacağı ifade edildi.

Ayrıca Pegasus Havayollarının, sadece yarın için 4 adet ek sefer koyarak, yapılacak uçuşlara yönelik indirimli bilet satışına da başladığı kaydedildi.