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KKTC'de 14 Mayıs seçimlerine katılım oranı yüzde 59,1 oldu

Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kullanılan oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
KKTC'de 14 Mayıs seçimlerine katılım oranı yüzde 59,1 oldu

Ankara

KKTC'de 13 gün (27 Nisan-9 Mayıs) süren oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy pusulaları Ercan Havalimanı'ndan diplomatik kargo ile Türkiye'ye ulaştırılmak için yola çıktı.

Toplam seçmen sayısı 140 bin 111 olan KKTC'de, Türkiye'deki seçimler için 82 bin 587 kişi oy kullandı.

KKTC'de 14 Mayıs seçimlerine katılım oranı yüzde 59,1 oldu.

KKTC’de 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için 106 bin 446 seçmenden 42 bin 818 kişi oy kullanmış, katılım oranı yüzde 50'nin altında kalmıştı.

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