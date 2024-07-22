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Kızılay-Koru Metro hattı seferleri arıza sebebiyle durduruldu

EGO Genel Müdürlüğü, Kızılay-Koru Metro hattı seferlerinin güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle durdurulduğunu duyurdu.

Özcan Yıldırım  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Kızılay-Koru Metro hattı seferleri arıza sebebiyle durduruldu Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar - AA

Ankara

EGO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

"Güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle M2 (Kızılay-Koru) Metro hattımızın seferleri durdurulmuştur. Söz konusu hatta ek otobüs seferlerimiz ile hizmete devam edilecektir."

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Kızılay-Koru Metro hattı seferleri arıza sebebiyle durduruldu

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