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Gündem

Kırklareli'nde toz taşınımı etkili oldu

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde toz taşınımı meydana geldi.

Özgün Tiran  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Kırklareli'nde toz taşınımı etkili oldu Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede, toz taşınımı nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü.

Öte yandan araçların üzeri, evlerin balkonları tozla kaplandı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, toz taşınımının gün boyu etkili olmasının öngörüldüğü belirtildi.

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