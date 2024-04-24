Kırklareli'nde toz taşınımı etkili oldu
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde toz taşınımı meydana geldi.
Kırklareli
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede, toz taşınımı nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü.
Öte yandan araçların üzeri, evlerin balkonları tozla kaplandı.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, toz taşınımının gün boyu etkili olmasının öngörüldüğü belirtildi.
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