Dolar
13.31
Euro
15.07
Altın
1,813.13
ETH/USDT
3,747.90
BTC/USDT
47,616.00
BIST 100
1,863.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kırklareli'deki taşkında koyunları telef olan besiciye devletten yardım eli

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde derenin taşması sonucu küçükbaş hayvanları telef olan besicinin mağduriyeti giderildi.

Özgün Tiran   | 30.12.2021
Kırklareli'deki taşkında koyunları telef olan besiciye devletten yardım eli Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Yıldırım Mahallesi'nde Lüleburgaz Deresi'nin şiddetli yağış nedeniyle taşması sonucu besici Nazif Yılmaz'ın 10 küçükbaş hayvanı telef oldu.

Yılmaz, mağduriyetinin giderilmesi için Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den yardım istedi.

Kırklareli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğince temin edilen 11 küçükbaş hayvan ile 50 saman balyası Vali Bilgin ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz tarafından besiciye teslim edildi.

Vali Bilgin, AA muhabirine, önceki gün derenin taşması sonucu zarar görenlerin her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Devlet ve vatandaşların el ele vererek bu zorlu sürecin üstesinden gelineceğini ifade eden Bilgin, "Taşkın bölgesindeki mağduriyetleri en kısa sürede giderdik. Küçükbaş hayvan yetiştiricisine de geçmiş olsun diyoruz." dedi.

Yılmaz ise "Allah devletimizden, milletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Belediye Başkanımızdan hepsinden razı olsun. İyi ki varsınız. Devletimiz var olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 39 bin 681 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 139 kişi hayatını kaybetti
İsrail’de son ayların en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Kovid-19'un ortaya çıktığı Vuhan, Çin'in salgınla mücadele stratejisini şekillendirdi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 823 bine yaklaştı
İZLENİM - Kovid-19 vakalarının ilk ortaya çıktığı Vuhan’da hayat olağan akışında

Benzer haberler

Kırklareli'deki taşkında koyunları telef olan besiciye devletten yardım eli

Kırklareli'deki taşkında koyunları telef olan besiciye devletten yardım eli

Bakan Yardımcısı Çataklı: Lüleburgaz'da derenin taşması sonucu 52 evin giriş katını su basmış durumda

Kırklareli'de taşkın nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar AFAD ekiplerince kurtarıldı

Beyaza bürünen Ovacık'ta köylüler hayvanlarını kar üstünde besliyor

Beyaza bürünen Ovacık'ta köylüler hayvanlarını kar üstünde besliyor
Metil alkol zehirlenmesiyle beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları iki hastaya umut oldu

Metil alkol zehirlenmesiyle beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları iki hastaya umut oldu
Muş'ta besiciler hayvanlarını, kar örtüsü üzerinde besliyor

Muş'ta besiciler hayvanlarını, kar örtüsü üzerinde besliyor