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Gündem

Kırklareli ve Edirne'de aralıklarla sağanak etkili oluyor

Edirne ve Kırklareli'nde aralıklarla görülen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Gökhan Zobar, Özgün Tiran  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Kırklareli ve Edirne'de aralıklarla sağanak etkili oluyor

Edirne

Edirne'de öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.

Ekipler, trafikte aksama yaşanmaması amacıyla sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

 Kırklareli

Kırklareli'nde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile dükkan tentelerinin altında korundu.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.


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