Dolar
13.61
Euro
15.43
Altın
1,813.66
ETH/USDT
3,069.80
BTC/USDT
41,366.00
BIST 100
1,970.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Ankara'da IPA Deneyim Paylaşımı Semineri’nin açılışında konuşuyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun bazı bölümlerinde trafik akışı sağlanamaması nedeniyle Gaziantep'in Nizip ilçesi bağlantı yolunda uzun araç kuyrukları oluştu
logo
Gündem

Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

Kırıkkale'de servis midibüsünün devrilmesi sonucu biri ağır 15 kişi yaralandı.

Muhammet Fatih Gökmen   | 19.01.2022
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen / AA

Kırıkkale

M.A. (24) idaresindeki işçi taşıyan 71 S 0281 plakalı midibüs, Millet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak tren yoluna devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile serviste bulunan Yasin Filiz (29), İbrahim Akçay (60), Yusuf Keskin (29), Hasan Taplaktepe (42) Burak Bütün (32), Mehmet Bozkoyun (45), Bağdur Tuncel (29), Hüseyin İşbilen (37), Yiğit Sorkun (23), Tülay Özder (43), Ali Biçer (25), Yaşar Koç (27), Yunus Emre Bulut (25) ve Malik Özen (48) yaralandı.

Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Taplaktepe'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da son 24 saatte 112 bin 323 yeni vaka kaydedildi
Fransa'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Belçika'da vakaların çoğunu oluşturan Omicron'un alt versiyonunun da dolaştığı savunuldu
ABD'de Omicron dalgası ölümlerinin 300 bini bulabileceği tahmin ediliyor
Bakan Koca: Hatırlatma dozu aşılarının Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı

Benzer haberler

Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

Sivas'ta öğrenci servislerinin çarpışması sonucu 27 öğrenci hafif yaralandı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da metro inşaatında iş makinesiyle asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

İstanbul'da metro inşaatında iş makinesiyle asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
Özel izinle gezilebilen 'Silah Müzesi'ni artık herkes ziyaret edebilecek

Özel izinle gezilebilen 'Silah Müzesi'ni artık herkes ziyaret edebilecek
Kırıkkale'de yasaklı ırk 40 köpeğe mikroçip takıldı

Kırıkkale'de yasaklı ırk 40 köpeğe mikroçip takıldı