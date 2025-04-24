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Kırıkkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Kırıkkale'de etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Muhammet Fatih Gökmen  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Kırıkkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu Fotoğraf:Muhammet Fatih Gökmen/AA

Kırıkkale

Akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Osmangazi Mahallesi'nde sel meydana geldi. Sel nedeniyle bazı yolları çamur kapladı ve bahçeleri su bastı, bir sürücü otomobiliyle çamur kaplı yolda mahsur kaldı.

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Bölgedeki vatandaşlar, müstakil evlerin bulunduğu bölgede sel sularının evlerine girmemesi için çaba harcadı.

Belediye ekipleri, bozulan ve çamurla kaplanan yolların açılması ve temizlenmesi için çalışma başlattı.

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