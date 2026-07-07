Kırıkkale'de devrilen yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyreden D.A.G'nin kullandığı Süha Turizm firmasına ait 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Devlet Hastanesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 3'ü ağır 41 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Tekmile Atasoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AA muhabirine, "38 yolcu, 2 şoför, 1 muavin toplam 41 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinden hastanelere sevk edildi. 3 ağır yaralımızın olduğunu değerlendiriyoruz. Sabahın ilk kırağısıyla zemin kayganlaşmış. Yolun kaygan olması nedeniyle yaşanan bir kaza. Tekrar görüyoruz ki yolcu otobüslerimizde bütün yolcularımızın kemerlerini bağlaması gerekiyor." dedi.

Yolculara geçmiş olsun dileklerini ileten Sarıibrahim, otobüs şoförünün gözaltına alındığını, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Vali Sarıibrahim, kaza yerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.