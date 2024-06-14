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Ankara’da dolu yağışının ardından su baskınları meydana geldi. Beşevler’den yayındayız. Kurban Bayramı tatili için yola çıkan araçlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Otoyolu Akyazı mevkiinden yayındayız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.
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Kilit kavşaklarda bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

"Kilit kavşak" olarak nitelendirilen karayollarının bazı kesimlerinde Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ekip  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Kilit kavşaklarda bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

Kırıkkale/Samsun

Bayram için memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin yola çıkmasıyla 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, ulaşımda yaşanan yoğunluğun akşam saatlerinde ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar saatte 50-60 kilometre hızla ilerleyebeliyor.

Zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalara da anında müdahale eden polis ekipleri, sürücülerin zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullanmasına izin vermiyor.

Jandarma ekipleri de Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altında gerçekleştirdikleri denetimlerde araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrollerini yapıyor.

Sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları için uyarıyor.

Karayolları ekipleri ise trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.

Ankara-Samsun yolunda yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Samsun-Ankara kara yolunda öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Havza'da özellikle Samsun, Ordu ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.

Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.

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