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Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu

Kilis'te sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İbrahim Özcan, Fevzi Kemal Karagöz  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA

Kilis

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Caddelerde su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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