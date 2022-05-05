Kilis'te sağanak etkili oldu
Kilis'te sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kilis
Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.
Caddelerde su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerini olası dolu yağışına karşı kartonlarla örttü.
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