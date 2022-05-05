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Kilis'te sağanak etkili oldu

Kilis'te sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Cebrail Caymaz   | 05.05.2022
Kilis'te sağanak etkili oldu

Kilis

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Caddelerde su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerini olası dolu yağışına karşı kartonlarla örttü.


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