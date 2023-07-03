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Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaz Kur'an kursları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da da başladı.

İbrahim Özcan, Yasin Dikme, Orhan Pehlül  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaz Kur'an kursları başladı

Kilis

Kilis Müftü Vekili Cengiz Çolak, kursun başlaması dolayısıyla merkez Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Çolak, yaz Kur'an kurslarının başladığını hatırlatarak, "Okulda eğitimini tamamlayan yavrularımız inşallah manevi eğitimlerini de yaz kurslarında tamamladıkları takdirde memleketimiz için milletimiz ve aileleri için hayırlı nesiller olacaklar." dedi.

Kursların önemine dikkati çeken Çolak, insanların, hayatları boyunca yapacakları ibadetlerin temelinin çocuk yaşlarda Kur'an kurslarında atıldığını, Kur'an-ı Kerim, dua ve sureler başta olmak üzere birçok bilginin erken yaşlarda daha kolay öğrenildiğini ifade etti.

Din görevlilerine eğitim öğretim döneminde kolaylıklar dileyen Çolak, yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere de başarılar diledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da ise 586 kurs ve 2 bin 136 camide öğrencilere Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra dini bilgiler eğitimi de verilecek.

Yaz Kuran kursu eğitimlerinde öğrencilerin istek ve talepleri dikkate alınarak sabah ve öğleden sonra kurs açabilecek.

10 Temmuz'a kadar kayıtları devam eden kurslar 11 Ağustos'a kadara devam edecek.

Adıyaman

Adıyaman Müftüsü Mevlüt Haliloğlu ise kursların başlaması dolayısıyla Mehmet Kırçalı Camisi'nde çocuklarla bir araya geldi.

Müftü Haliloğlu, burada, yaz Kur'an kurslarıyla, vatanına, milletine hizmet verecek gençleri geleceğe hazırladıklarını ifade etti.

Programa din görevlileri ve veliler katıldı.

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