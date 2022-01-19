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Kilis-Gaziantep kara yolu, ulaşıma tekrar açıldı

Cebrail Caymaz   | 19.01.2022
Kilis-Gaziantep kara yolu, ulaşıma tekrar açıldı

Kilis

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kilis-Gaziantep kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte dünden bu yana etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Kilis-Gaziantep kara yolunun 25. kilometresinde yaklaşık 30 araç mahsur kaldı. Bir hafif ticari araç ile tır da kayarak şarampole devrildi.

Karayolları ve il özel idaresi ekipleri, yolu ulaşıma açmaya çalışırken, trafik ekipleri de araçların kurtarılması için çalışma yürütüyor.

Kar nedeniyle şarampole devrilen tırın şoförü Mehmet Gazi Köseeminoğlu, dünden bu yana mağdur olduklarını, yolun açılmasını beklediklerini söyledi.

Sürücülerden Erdal Doğan da dün akşamdan bu yana yolun açılmasını beklediklerini ifade etti.


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