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Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Karabük'ün kış turizmi lokasyonlarından Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Orhan Kuzu, Cihan Öğüç, Hasan Ünver  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Karabük

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete alınan 2 bin rakımlı kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun yağışın ardından bölgede kar kalınlığı 40 santimetre ölçüldü.

Merkezde hava sıcaklığı en yüksek 0, en düşük sıfırın altında 8 derece.

Kar yağışı, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

Dün ulaşımda aksamaların yaşandığı Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampaları mevkisinde ise yağışın durmasının ardından trafik normale döndü.

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