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Kazdağları'nda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Balıkesir ile Çanakkale sınırları içerisindeki Kazdağları'ndan geçen kara yolundaki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Hakan Firik  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Kazdağları'nda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor Fotoğraf: Hakan Firik/AA

Balıkesir

Edremit ile Yenice ilçeleri arasında seyahat eden sürücüler, güzergahta bulunan Gülsüm Ana, Hanlar, Deve Boynu mevkilerindeki yoğun kar nedeniyle durma noktasına gelen trafikte güçlükle ilerliyor.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu bölgede yağışa hazırlıksız yakalanan sürücülerin ilerlemekte zorluk çekmeleri nedeniyle uzun araç kuyruklar oluştu.

Edremit İlçe Belediyesi ve Karayolları ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor.

Jandarma ve polis ekipleri, bölgeye yolculuk yapacak sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

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