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Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulabilecek

Sürücülere, kaza sırasında zaman kazandıran, kağıt ve kalem gerektirmeyen mobil kaza tutanağı, artık e-Devlet Kapısı üzerinden de oluşturulabiliyor.

Arife Yıldız Ünal  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulabilecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Buna göre, e-Devlet mobil uygulaması üzerinden doğrudan erişilebilen hizmeti, 2 kişinin karıştığı kazalarda gerekli şartları sağlayan vatandaşlar kullanabilecek. Hizmetin kullanılması için akıllı telefonlarda konum bilgisinin açık olması ve kullanıcıların e-Devlet Kapısı hesaplarında çift faktörlü kimlik doğrulamasının aktif olması gerekecek.

Oluşturulan mobil kaza tutanakları doğrudan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarına yansıyarak sigorta şirketlerinin sistemlerine düşecek ve süreç başlatılacak. Vatandaşlar sigorta şirketini aramak veya tutanağı şirketlere iletmekle uğraşmayacak.

​​​​​​​Hizmetin kullanılması için kaza esnasında alkol/uyuşturucu kullanımının ve ölüm/yaralanmanın olmaması, kamu malına veya 3. kişiye zarar verilmemesi, trafik sigortasının bulunması, kazaya karışan araç sayısının 2 olması, sürücü belgesinin bulunması ve araç cinsine uygun olması, aracın kamu kurum ve kuruluşlarına ait olmaması gerekiyor.

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