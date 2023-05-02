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Kaza kara noktaları iyileştiriliyor, sürücüler rahatlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yıl sonuna kadar 30 kaza kara noktasında iyileştirme yapmayı planlarken yola çıkacak sürücüleri çalışma yürütülen kesimlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Arife Yıldız Ünal  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Kaza kara noktaları iyileştiriliyor, sürücüler rahatlıyor

Ankara

AA muhabirinin, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla KGM verilerinden yaptığı derlemeye göre, kurum sorumluluğundaki yol ağı 26 Nisan itibarıyla 3 bin 633 kilometre otoyol, 30 bin 934 kilometre Devlet yolu ve 34 bin 114 kilometre il yolu olmak üzere toplam 68 bin 681 kilometreye ulaştı.

Kurum, yol geometrisinde iyileştirme, kavşak düzenlemesi, bölünmüş yol ve tırmanma şeridi yapımı, şerit genişletilmesi, banket genişletilmesi, sığınma cebi inşası gibi çalışmalara da aralıksız devam ediyor.

KGM tarafından trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 2003 yılından bu yana 1707 kaza kara noktasıyla kaza potansiyeli yüksek kesimlerde iyileştirme çalışması yapıldı ve 3 bin 880 kavşak sinyalize kontrollü hale getirildi.

30 noktada çalışma

KGM'nin sorumluluğundaki yol ağında bulunan güzergahlarda bu yıl 30 kaza kara noktası iyileştirilecek, bölünmüş yollar başta olmak üzere 2 bin kilometre oto korkuluk yapılacak, 2 bin 797 noktada toplam 5 bin 262 trafik akım sayımıyla hız etütleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, 30,8 milyon metrekare yatay, 146 bin metrekare düşey işaretleme yapılması hedefleniyor.

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı'nda yer alan "trafik kazası nedeniyle meydana gelen ölümlerin yüzde 50 azaltılması" hedefi doğrultusunda elektronik denetim sistemlerinin kullanımı, akıllı ulaşım sistemleriyle entegre şekilde yaygınlaştırılacak.

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