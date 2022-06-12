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Kayseri'de şiddetli yağış sele neden oldu

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle kentin farklı bölgelerinde sel meydana geldi.

Müzahim Zahid Tüzün   | 12.06.2022
Kayseri'de şiddetli yağış sele neden oldu

Kayseri

Kent genelinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağış, Gömeç, Güneşli, Kızık, Saraycık ve Sarımsaklı mahallerinde sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı mahallelerin ulaşımında aksamalar yaşandı, sürücüler trafikte zorlandı.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye, jandarma, karayolları ve AFAD ekipleri çalışma yaptı.

Kapanan yollar, ekipler tarafından kısa sürede açıldı. Bazı ev ve ahırlar da selden zarar gördü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesindeki Sarımsaklı Mahallesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışan 2'si çocuk 30 kişiyi çadırlarını su basmasından dolayı tahliye etti.

Kocasinan ilçesindeki Güneşli Mahallesi'nde ise bir ev ve bir arabada mahsur kalan toplam 9 kişi de Güneşli Karakolu'nda görevli jandarma personeli tarafından kurtarıldı.

Öte yandan Yahyalı ilçesinde ise heyelan nedeniyle Derebağ Şelalesi yolu ulaşıma kapandı.

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