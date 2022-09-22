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Antalya'nın Kaş ilçesinde kumul ağaçlandırma sahasında tekrar başlayan yangına müdahale ediliyor.
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Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Murat Asil   | 22.09.2022
Kayseri'de sağanak etkili oldu Fotoğraf: Murat Asil/AA

Kayseri

Kent genelinde akşamüstü başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak sonucu bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Bazı sürücüler ve yayalar aniden bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, Kocasinan ilçesi Elagöz Mahallesi'ndeki ahırlarda su baskını nedeniyle hasar oluştu.

Özellikle Erkilet Bulvarı'nda biriken su, trafikte aksamaya neden oldu.

Belediye ve itfaiye ekipleri tıkanan rögarları temizledi, yollarda biriken suyu tahliye etti.

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