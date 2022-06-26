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Kastamonu'da şiddetli yağış etkili oluyor

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Bilal Kahyaoğlu, Ünal Kesmen   | 26.06.2022
Kastamonu'da şiddetli yağış etkili oluyor Fotoğraf: Ünal Kesmen/AA

Kastamonu

İlçede yağış sonucu Şehriban Çayı'nın debisi yükseldi, oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Cide ve Şenpazar ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Azdavay Derelitekke mevkisinde Şehriban Çayı üzerinde bulunan ve yenisi yapılmak üzere bir süre önce yıkılan köprünün yerine ulaşım, menfezlerden oluşturulan geçici köprüyle sağlanıyordu.

Kentte dün de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle zarar gören ve yürütülen çalışmanın ardından ulaşıma açılan yol, çayın debisinin artması üzerine yine ulaşıma kapandı.

İki ilçeye ulaşım, tali yol olarak kullanılan Azdavay Sabuncu ve Valay köyleri üzerinden sağlanıyor.

Yağışın devam ettiği ilçede ekipler, iş makineleriyle dere yatağında tıkanan noktaları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şenpazar Kaymakamı Emre Kazanasmaz ile Belediye Başkanı Cem Çınar da çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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