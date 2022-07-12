Dolar
17.30
Euro
17.38
Altın
1,726.01
ETH/USDT
1,043.40
BTC/USDT
19,427.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe’nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı Norveçli futbolcu Joshua King, İstanbul Havalimanı’na geldi.
logo
Gündem

Kastamonu'da selin ardından yürütülen çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da 27 Haziran'daki selin ardından Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bilal Kahyaoğlu, Kadir Yıldırım, Ahmet Özler   | 12.07.2022
Kastamonu'da selin ardından yürütülen çalışmalar sürüyor

Kastamonu,Karabük

Devlet Su İşleri (DSİ) ve belediye ekipleri, Bozkurt merkezinden geçen Ezine Çayı'nın yatağındaki rusubatı temizlemeye devam ediyor. Görevliler, kum ve çakılı kepçelerle kamyonlara doldurarak çay yatağı dışına taşıyor.

Ekipler, ilçeye yapılan ikinci köprüde çalışmalarını sürdürüyor. Özel İdare ekipleri, zarar gören köy yolları ve köprüleri de onarmaya devam ediyor. İlişi köyünden geçen çay yatağı da DSİ ekipleri tarafından temizleniyor.

12.07.2022


İnebolu ilçesinde de DSİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleriyle dere yatağını temizlemeye çalışan ekipler, çalışmalarını bugün daha da yoğunlaştırıldı.

DSİ ekipleri, bir yandan iş makinesiyle sel nedeniyle dere yatağına dolan rusubatı temizlerken, diğer yandan çayın denize döküldüğü alanda genişletme çalışması yürütüyor.

Çay içinden alınan malzeme, kamyonlarla başka alanlara taşınıyor.

Karabük'teki çalışmalar

Karabük'ün Yenice ilçesinde de 26 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ilçeden geçen dere yataklarını temizleniyor.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, çalışma bölgelerinde incelemede bulunarak DSİ 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim’den bilgi aldı.

Altınöz, burada yaptığı açıklamada, ilçede sel nedeni ile dolan dere yataklarının temizlenmesi için başlatılan çalışmaların Kurban Bayramı'nda da devletin bütün kurumlarınca sürdürüldüğünü söyledi.

Sadece dere yataklarında değil hasar gören köyler ve ilçe merkezinde yol, sokak, cadde, köprü, menfez ve diğer bütün alanlarda da çalışmaların devam ettiğini aktaran Altınöz, "Elektrik ve su verilmeyen, ulaşım sağlanamayan köyümüz yok. Hasar gören alanlar onarılabiliyorsa hemen onarılıyor, onarılamıyorsa yıkılarak yenisi yapılıyor. Bugün milletvekillerimiz ile başta Tır köyü olmak üzere köylerimizi, dere yataklarını ve ilçe merkezini gezdik. Çalışmaları izledik. Kısa süre içinde selin izleri silinecek." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sinop'ta bulunan cesedin Kastamonu'daki selde kaybolan gence ait olduğu belirlendi
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayramın son gününde dönüş hareketliliği başladı
Türkiye Ermeni Vakıflar Birliğinden Erdoğan-Paşinyan görüşmesine destek açıklaması
Kastamonu'da selin ardından yürütülen çalışmalar sürüyor
Osmangazi Köprüsü'nde bayramın son gününde dönüş hareketliliği

Benzer haberler

Kastamonu'da selin ardından yürütülen çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selin ardından yürütülen çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selin izinin silinmesi için Kurban Bayramı'nda da çalışmalar sürüyor

Türkiye'nin dört bir yanından gelen AFAD gönüllüleri Bozkurt'u yeniden temizledi

Bozkurt'ta binalarla caddeleri temizleme çalışmaları sürüyor

Bozkurt'ta binalarla caddeleri temizleme çalışmaları sürüyor
Diyarbakır'da Dicle Barajı'ndan Devegeçidi Barajı'na 20 milyon metreküp su aktarıldı

Diyarbakır'da Dicle Barajı'ndan Devegeçidi Barajı'na 20 milyon metreküp su aktarıldı
İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesinde incelemede bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesinde incelemede bulundu