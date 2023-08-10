Kastamonu'da sağanak ve dolu etkili oldu
Kastamonu'nun Azdavay ve Doğanyurt ilçelerinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kastamonu
Azdavay'ın Kerpiçlik, Doğanyurt'un ise Köfünanbarı köyünde akşam saatlerinde aniden bastıran dolu, yerini sağanağa bıraktı.
Dolu nedeniyle köylerdeki ekili arazi ve meyve ağaçlarında zarar oluştu.
Yağış, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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