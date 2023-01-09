Dolar
18.78
Euro
20.07
Altın
1,872.25
ETH/USDT
1,318.70
BTC/USDT
17,237.00
BIST 100
5,271.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kastamonu'da karla kaplanan ormanlar havadan görüntülendi

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Bilal Kahyaoğlu   | 09.01.2023
Kastamonu'da karla kaplanan ormanlar havadan görüntülendi Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu - AA

Kastamonu

Ağlı ve Küre ilçelerinin yüksek kesimlerinde, kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası ormanlar karla kaplandı.

Kar yağışı, yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Küre ve Ağlı ilçelerinde dünkü kar nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapalı bulunurken İl Özel İdare ekiplerinin çalışmasının ardından yollar tekrar ulaşıma açıldı. 

Ormanlık alanların beyaz örtüyle kaplanması dron ile görüntülendi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte toplu taşıma ücretine zam
Yeni Nesil Fırtına Obüsleri TSK'ya teslim edildi
Kuraklık ve yağış azlığının etkisiyle Göyne Barajı'nın su seviyesi düştü
Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısı için fırtına uyarısı
Ankara'daki Alevi STK'leri ve cemevine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı

Benzer haberler

Kastamonu'da karla kaplanan ormanlar havadan görüntülendi

Kastamonu'da karla kaplanan ormanlar havadan görüntülendi

Artvin'de eğitime kar engeli

Kastamonu'nun tescilli kestane balında rekolte iklim şartları nedeniyle düştü

Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor

Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor
Van'da son yılların en kurak kışı yaşanıyor

Van'da son yılların en kurak kışı yaşanıyor
Annesinin sırtında seyir terasına taşıdığı Mehmet, akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu

Annesinin sırtında seyir terasına taşıdığı Mehmet, akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet