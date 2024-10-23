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Kastamonu'da çıkan yangında tarihi hamam kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında Tarihi Belediye Çifte Hamamı zarar gördü.

Mehmet Ulusoylar  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Kastamonu'da çıkan yangında tarihi hamam kullanılamaz hale geldi Fotoğraf: Mehmet Ulusoylar/AA

Kastamonu

Tarihi Mer'aşi Abdurrahman Paşa Cami yanında bulunan Tarihi Belediye Çifte Hamamı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında, 16'ncı yüzyılda yapıldığı tahmin edilen hamam kullanılamaz hale geldi.

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