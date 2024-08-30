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Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı

Utku Şimşek  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı

Ankara

Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyinde, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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