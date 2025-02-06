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Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklandı.

Zafer Göder  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Bolu

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Köstereli ve Bal'ın savcılık sorguları tamamlandı.

Köstereli ve Bal, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 21'e yükseldi.

Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.

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