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Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 14.12.2021
Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor

Bolu

Ankara ve İstanbul arasında bulunan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kayak merkezinde kar kalınlığı yapay karlamayla 35 santimetreye ulaştı.

Kartalkaya'da bulunan toplam 2 yatak kapasitesine sahip 5 otel, 17 Aralık'ta açılması planlanan yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı.


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