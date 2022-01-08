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Kartalkaya'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Zafer Göder   | 08.01.2022
Kartalkaya'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Bolu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkez'inde hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler yoğunluk oluşturuyor.

Ankara ile İstanbul arasında, Köroğlu Dağı'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan ve kar kalınlığının pistlerde yapay karlamayla yaklaşık 1 metreye ulaştığı Kartalkaya, hafta sonunda tatilcilerin tercihi oldu.

Kayak merkezinde bulunan toplam 2 bin yatak kapasiteli oteller, misafirlerin iyi vakit geçirebilmesi için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Tatilciler, toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan pistlerde, kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

Bazı misafirler ise kayak pistlerinin çevresinde bulunan kafeteryalarda zaman geçirmeyi tercih ediyor.

"İlgiden memnunuz"

Bölgede bulunan bir otelin genel müdürü Yusuf Avcı, hafta sonunda kayak merkezine gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Önceki sezon salgın nedeniyle talebin biraz düşük olduğuna işaret eden Avcı, "Bu sene daha fazla. Yılbaşı iyi geçti. Yılbaşı sonrası kar yağdı. O kardan dolayı da yoğun talep oldu. Bu hafta yine kar bekliyoruz. Yapay karlama sistemi de olduğu için sıkıntı çekmiyoruz. Misafirlerimizin çoğu iç pazardan, yurt dışından da çok ilgi var." diye konuştu.

Avcı, bölgedeki otellerin doluluk oranlarının uygun seviyede olduğunu dile getirerek, "Kışın, bu sezonun daha iyi geçeceğini tahmin ediyoruz. Avrupa'daki bazı kapanmalar Türkiye ve Kartalkaya'ya rağbeti artırdı. Avrupa'dan, özellikle İngiltere, Fransa ve İsviçre'den misafirlerimiz var. Kovid önlemleri de en üst seviyede uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

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