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Kartal'da rögardan taşan sular caddeyi kapladı

Kartal'da rögardan taşan suların caddeyi kaplaması sonucu araçlar güçlükle ilerledi.

Zafer Arslan   | 02.03.2023
Kartal'da rögardan taşan sular caddeyi kapladı Fotoğraf: Zafer Arslan/AA

İstanbul

Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi'ndeki rögar kapaklarından biri, akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle yerinden fırladı.

Cadde rögardan taşan sularla kaplanırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İhbar üzerine olay yerine İSKİ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rögarı onardıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Bu arada, caddenin adeta göle döndüğü ve araçların güçlükle ilerlediği anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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