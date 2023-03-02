Kartal'da rögardan taşan sular caddeyi kapladı
Kartal'da rögardan taşan suların caddeyi kaplaması sonucu araçlar güçlükle ilerledi.
İstanbul
Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi'ndeki rögar kapaklarından biri, akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle yerinden fırladı.
Cadde rögardan taşan sularla kaplanırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
İhbar üzerine olay yerine İSKİ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rögarı onardıktan sonra bölgeden ayrıldı.
Bu arada, caddenin adeta göle döndüğü ve araçların güçlükle ilerlediği anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.