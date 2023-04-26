Kartal'da park halindeki İETT otobüsü yandı
Kartal'da park halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki İETT Peron Amirliği'nde park halinde bulunan İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede bütün otobüsü sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.