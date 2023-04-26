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Gündem

Kartal'da park halindeki İETT otobüsü yandı

Kartal'da park halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şükrü Gündüz  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Kartal'da park halindeki İETT otobüsü yandı Fotoğraf: Şükrü Gündüz / AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki İETT Peron Amirliği'nde park halinde bulunan İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bütün otobüsü sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

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Kartal'da park halindeki İETT otobüsü yandı

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