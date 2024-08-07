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Kars'ta sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Kars'ta, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Cüneyt Çelik  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Kars'ta sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Halitpaşa Mahallesi'nde ikamet eden dedesinin evinden ağabeyiyle çıkan Şiyar Munzur Türlü'ye, bir süre yürüdükten sonra Çöl Sokak'a geldiğinde sahipsiz köpek saldırdı.

Saldırı sonucu yere düşen ve iki el bileği ile burnundan yaralanan Türlü'nün sesini duyan çevredekiler, köpeği bölgeden uzaklaştırdı.

Mahalleli ve ailesi tarafından Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen Türlü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Türlü, AA muhabirine, dedesinin evinden ayrıldıktan sonra sokakta bir köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Köpeğin havlayarak kendilerine doğru koşmaya başladığını anlatan Türlü, "Biz de korkuyla koşmaya başladık, ben yere düştüm. Benim çığlıkları duyan yaşlı bir amca gelerek köpeği benim üzerimden aldı ve kurtardı. Köpek beni ısırmadı sadece tırmalama izleri var, yaşlı amca olmasaydı daha kötü şeyler olabilirdi." diye konuştu.

Daha önce de başka bir köpeğin saldırısına uğradığını dile getiren Türlü, "Mahallede çok köpek oluyor. Okula giderken de büyük vahşi köpekler oluyor ve bizi ısırmaları olası bir durum. Daha önce de böyle bir durum yaşadım, çantamı köpeğe atmasaydım orada da o köpek beni parçalayabilirdi." dedi.

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