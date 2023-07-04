Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Kars'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kars
Kentte etkili olan sağanak zaman zaman yerini doluya bıraktı. Şiddetini artıran dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, kimisi de doludan araçlarını korumaya çalıştı.
Faikbey Caddesi'nde rögarların taşması sonucu bazı iş yerlerine su girdi.
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