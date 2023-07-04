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Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kars'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Cüneyt Çelik  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Ömer Tarsuslu - AA

Kars

Kentte etkili olan sağanak zaman zaman yerini doluya bıraktı. Şiddetini artıran dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, kimisi de doludan araçlarını korumaya çalıştı.

Faikbey Caddesi'nde rögarların taşması sonucu bazı iş yerlerine su girdi.


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