Dolar
15.48
Euro
16.11
Altın
1,811.85
ETH/USDT
2,053.10
BTC/USDT
29,936.00
BIST 100
2,419.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Berlin’de “NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı”na ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunuyor.
logo
Gündem

Kars'ta oluşan menderesler helikopterden görüntülendi

Kars'ta ilkbaharda karların erimesiyle daha coşkulu akan derelerin oluşturduğu menderesler, doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor.

Cüneyt Çelik   | 15.05.2022
Kars'ta oluşan menderesler helikopterden görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı

Kars

Arpaçay ilçesinde doğanın canlanmasıyla yeşeren arazilerin arasında kılcal damarlar gibi kıvrılan menderesler çevresine ayrı bir güzellik katıyor.

Zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarına sahip bölgede kıvrımlarıyla eşsiz manzara oluşturan menderesler, helikopterden görüntülendi.

Menderesler, bölgede yeşilin tonlarının görülebildiği çayırlarda otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla bütünleşen manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son 24 saatte Çin'de 1789, Hong Kong'da 284 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19 salgınının görüldüğü Kuzey Kore'de son 24 saatte 21 kişi daha öldü
Çin'de son 24 saatte 2 bin 72, Hong Kong'da 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi

Benzer haberler

Kars'ta oluşan menderesler helikopterden görüntülendi

Kars'ta oluşan menderesler helikopterden görüntülendi

Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kuyucuk Gölü'nde 23 tür kuş tespit edildi

Ciritçiler bu kez yeşil ovada at koşturdu

Iğdır'daki Ünlendi mendereslerinde ilkbahar güzelliği

Iğdır'daki Ünlendi mendereslerinde ilkbahar güzelliği
Kars'ta AFAD vatandaşları sel ve su taşkınlarına karşı uyardı

Kars'ta AFAD vatandaşları sel ve su taşkınlarına karşı uyardı
Tunceli'nin Gözeler köyündeki mendereslerde ilkbahar güzelliği

Tunceli'nin Gözeler köyündeki mendereslerde ilkbahar güzelliği