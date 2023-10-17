Kars'ta kurt sürüsü yerleşim yerine indi
Kars'ta havaların soğumaya başlamasıyla aç kalan kurt sürüsü, yiyecek bulmak için indiği yerleşim yerinde görüntülendi.
Kars
Kars'ın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını olumsuz etkiliyor.
Kent merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Cumhuriyet köyü yakınlarında bir vatandaş, sanayi kavşağına gelen 6 bireyli kurt sürüsünü, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntüde, yiyecek arayarak ilerleyen sürünün daha sonra şehir merkezi yönüne gittiği görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.