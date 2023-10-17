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Kars'ta kurt sürüsü yerleşim yerine indi

Kars'ta havaların soğumaya başlamasıyla aç kalan kurt sürüsü, yiyecek bulmak için indiği yerleşim yerinde görüntülendi.

Cüneyt Çelik  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Kars'ta kurt sürüsü yerleşim yerine indi

Kars

Kars'ın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

Kent merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Cumhuriyet köyü yakınlarında bir vatandaş, sanayi kavşağına gelen 6 bireyli kurt sürüsünü, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntüde, yiyecek arayarak ilerleyen sürünün daha sonra şehir merkezi yönüne gittiği görülüyor.

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