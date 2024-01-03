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Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor

Kars'ta kar ve tipi etkili oldu.

Ömer Tarsuslu  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor Fotoğraf: Ömer Tarsuslu/AA

Kars

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

Kars-Digor kara yolunda tipiye dönüşen karda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Arpaçay-Çıldır kara yolunda da etkili olan kar nedeniyle görüş mesafesi düştü.

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