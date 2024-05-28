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Kars'ta etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi.

Kemal Can Çobanoğlu  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Kars'ta etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi Fotoğraf: Kemal Can Çobanoğlu - AA

Kars

İlçede etkili olan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı. Bölgede aniden bastıran dolu nedeniyle, tarım arazileri zarar gördü.

Yalınçayır Mahallesi'ndeki tritikale, buğday, mısır ve şeker pancarı tarlaları beyaza büründü.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, tarım alanlarında hasar tespit çalışmasına başladı.

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