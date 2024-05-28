Kars'ta etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi
Kars'ın Arpaçay ilçesinde yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi.
Kars
İlçede etkili olan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı. Bölgede aniden bastıran dolu nedeniyle, tarım arazileri zarar gördü.
Yalınçayır Mahallesi'ndeki tritikale, buğday, mısır ve şeker pancarı tarlaları beyaza büründü.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, tarım alanlarında hasar tespit çalışmasına başladı.
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